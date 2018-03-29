مصادر سورية: أنباء عن مصالحة نهائية فى 3 بلدات جنوبى دمشق

مصادر سورية: أنباء عن مصالحة نهائية فى 3 بلدات جنوبى دمشقالخميس، 29 مارس 2018 10:18 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)
إضافة تعليق
أفادت مصادر محلية سورية اليوم بتردد الأنباء حول وجود تحضيرات لاتفاق مصالحة نهائى فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم فى جنوب العاصمة دمشق .
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر - التى لم تسمها - القول "إن هناك أنباء عن تحضيرات لاتفاق مصالحة نهائى فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بين وجهاء من البلدات والقوات الحكومية بوساطة روسية جنوبى العاصمة السورية دمشق"، موضحة أن الاتفاق يقضى بدخول الدولة وبسط سيطرتها على كامل المنطقة، ونقل من يرغب من المسلحين إلى الشمال السورى.
وأضافت أن وساطة روسية طرحت على الفصائل المسلحة خيار البقاء لمن يرغب بعد تسوية وضعهم، وخروج الرافضين إلى الشمال والجنوب السورى، وأعطوا الفصائل مهلة لنهاية الشهر الجارى للرد.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة