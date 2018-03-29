مصادر سورية: أنباء عن مصالحة نهائية فى 3 بلدات جنوبى دمشق







دمشق(أ ش أ)

أفادت مصادر محلية سورية اليوم بتردد الأنباء حول وجود تحضيرات لاتفاق مصالحة نهائى فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم فى جنوب العاصمة دمشق .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر - التى لم تسمها - القول "إن هناك أنباء عن تحضيرات لاتفاق مصالحة نهائى فى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بين وجهاء من البلدات والقوات الحكومية بوساطة روسية جنوبى العاصمة السورية دمشق"، موضحة أن الاتفاق يقضى بدخول الدولة وبسط سيطرتها على كامل المنطقة، ونقل من يرغب من المسلحين إلى الشمال السورى.

وأضافت أن وساطة روسية طرحت على الفصائل المسلحة خيار البقاء لمن يرغب بعد تسوية وضعهم، وخروج الرافضين إلى الشمال والجنوب السورى، وأعطوا الفصائل مهلة لنهاية الشهر الجارى للرد.