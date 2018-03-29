مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلىالخميس، 29 مارس 2018 12:57 م
مستوطنون متطرفون
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك وسط حالة من التأهب والاستنفار الإسرائيلى الشديد فى مدينة القدس المحتلة، عشية الذكرى الـ 42 ليوم الأرض، والتى تصادف غدا الجمعة.
وتأتى هذه الاقتحامات، وسط دعوات دينية وسياسية فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا؛ ردًا على دعوات استيطانية لاقتحامه لتقديم قرابين فيه بمناسبة عيد "الفصح" اليهودى.
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