مدينة دمياط للأثاث: نهدف إلى تكوين كيان اقتصادى جديد

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مدينة دمياط للأثاث، أن الهدف من إنشاء المدينة، هو خدمة أبناء المحافظة العاملين فى صناعة الأثاث، والأنشطة المترتبة عليها والمحافظة على البيئة والصحة العامة، بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط، إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث، وكذلك إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار بيان، إلى أن المدينة تهدف إلى تكوين كيان اقتصادى جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التى تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة، وطبيعة الأنشطة وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وذلك نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل.

يذكر أن مدينة دمياط للأثاث أحد التشريعات القومية التى أقيمت على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، لخدمة صناعة الأثاث وما يترتب عليها من صناعات أخرى.