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محمود محيى الدين: التكنولوجيا وسيلة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

الخميس، 29 مارس 2018 12:00 ص
محمود محيى الدين: التكنولوجيا وسيلة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الدكتور محمود محيى الدين





كتب عبد الحليم سالم
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شارك نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، فى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى جنيف بسويسرا، لمناقشة كيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (أو SDGs).

 

وقال الدكتور محمود محيى الدين بحسب بيان صادر عنه، أنه يمكن للتكنولوجيا أن تسرع بشكل كبير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنها ستساعد مجموعة البنك الدولى فى تحقيق أهدافها المتمثلة فى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030.

 

ونوه محيى الدين لأن بعض التغييرات التكنولوجية الحديثة جلبت فوائد تحويلية للفقراء، على سبيل المثال، فى كينيا، بعد إدخال نظام الدفع الرقمى M-Pesa ، انخفضت تكلفة إرسال الحوالات من العمال فى المناطق الحضرية إلى عائلاتهم فى الريف بنسبة تصل إلى 90 %.

 

وفى الهند، وصل نظام Aadhar الرقمى لتحديد الهوية بالفعل إلى أكثر من مليار شخص، مما مكن العديد من الفقراء من الوصول إلى الخدمات بسهولة أكبر، وحفظ المليارات الحكومية كل عام عن طريق الحد من الفساد والنفايات.

 

وقال إنه ربما تكون إستونيا الأقرب إلى أن تصبح مجتمعًا رقميًا حيث يستطيع المواطنون الوصول إلى أكثر من 3000 خدمة عامة وخاصة، وذلك باستخدام ما هو أكثر من هواتفهم المحمولة.

 

وفى الصين، خلقت منصة التجارة الإلكترونية لعلى بابا أكثر من 8 ملايين "netprenuers" (أصحاب مشاريع صافية)، 62 % منهم من أصحاب المشاريع الصغيرة، وثلثهم من النساء، و1% من الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولى إن تقرير التنمية العالمية الذى أصدرناه مؤخرًا بعنوان Digital Dividends يوثق العديد من الأمثلة، حيث عززت التقنيات الرقمية الشمولية والكفاءة والابتكار.

 

ومع ذلك، فإن التشغيل الآلى يعطل أسواق العمل، وسوف يحل محل عدد كبير من الوظائف على مدى العقود القليلة القادمة، ودعونا لا ننسى أن 3.6 مليار شخص لا يزالون لا يملكون خدمة الإنترنت على الإطلاق.

 

موضحا أنه فى مجموعة البنك الدولى، نقوم بتطوير نهج مشترك لتكنولوجيا التخريب، ونشرك الناس والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص للقيام بأربعة أشياء.

أولاً، نعمل على توسيع التوصيلية الرقمية، مع التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض للجميع بتكلفة معقولة - بما فى ذلك للنساء والأشخاص ذوى الإعاقة والمجتمعات المحرومة والأشخاص الذين يعيشون فى المناطق النائية والريفية.

ثانيًا، نعمل على تطوير منصات وحلول رقمية يمكنها تحسين تقديم الخدمات العامة.

ثالثًا، تعمل مجموعة البنك الدولى على تعزيز الأسس التناظرية للثورة الرقمية. حيث تحتاج البلدان إلى الاستثمار فى الناس للحصول على رأس مال بشرى أقوى ومهارات تتناسب مع متطلبات هذا الاقتصاد الجديد.

رابعا، نحن نقدم التمويل للبناء أو ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن خلال نهجنا الذى أطلق عليه "تعظيم التمويل من أجل التنمية".

 

وأشار محمود محيى الدين لأنه فى حين أننا ندرك الإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة مثل blockchain والأصول المشفرة ، هناك أصوات تحذر من المخاطر المرتبطة بما يسمى cryptocurrencies ، بما فى ذلك الاحتيال وغسيل الأموال، والآثار البيئية ، وتمويل الإرهاب. كما اقترح هؤلاء المراقبون ضرورة إجراء تغييرات في السياسات والتنظيم لضمان سلامة النظم المالية في هذا المجال الجديد.

 

وقال إذا أمكننا التخفيف من هذه المخاطر ، يمكن استخدام دفاتر التوزيع الموزعة لمعالجة التحديات المستمرة في القطاع المالي ، وتغيير أدوار أصحاب المصلحة في القطاع المالي. إذا تم نشرها وتنظيمها بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير تحويلي على قطاعات مختلفة مثل التصنيع وأنظمة الإدارة المالية الحكومية والطاقة النظيفة.

 منوها : انه قبل أسبوعين فقط أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي في برشلونة عن شراكة مع مشغلي GSMA ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم لتسخير البيانات الضخمة من "إنترنت الأشياء" - للمساعدة في إنهاء الفقر المدقع وإطلاق محركات جديدة للنمو الاقتصادي.

 

 


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