video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء: اجراءات الجيش والشرطة شجعت المواطن على النزول للانتخابات

الخميس، 29 مارس 2018 06:42 م
محافظ شمال سيناء: اجراءات الجيش والشرطة شجعت المواطن على النزول للانتخابات اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الإجراءات الأمنية المشددة التى نفذتها قوات الجيش والشرطة شجعت المواطن السيناوى على الشعور بالأمن والأمان والخروج بأسرته إلى لجان الانتخابات، ولولاها لما تمكن المواطن من الإدلاء بصوته فى أمان واستقرار .


وقدم المحافظ الشكر إلى رجال القوات المسلحة والشرطة الذين أمنوا العملية الانتخابية، كما قدم الشكر الى جميع أعضاء الجهاز التنفيذى على ما بذلوه من جهد من أجل مرور العملية الانتخابية فى أمان، وكذلك الصحفيين والمراسلين المحليين والإذاعة على التغطية الممتازة للانتخابات الرئاسية من خلال التقارير التليفزيونية والصحفية التى نشرت في مختلف وسائل الاعلام .


وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات فى شمال سيناء وصلت لنسبة إقبال تفوق الـ 30%، إلا أن النتيجة النهائية لم تحسم نظرا لوجود لجان لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التتنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم فى ديوان عام شمال سيناء برئاسة المحافظ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء: وفرنا وسائل نقل لأهالى الشيخ زويد للمشاركة فى الانتخابات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة