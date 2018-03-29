محافظ شمال سيناء: اجراءات الجيش والشرطة شجعت المواطن على النزول للانتخابات







شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الإجراءات الأمنية المشددة التى نفذتها قوات الجيش والشرطة شجعت المواطن السيناوى على الشعور بالأمن والأمان والخروج بأسرته إلى لجان الانتخابات، ولولاها لما تمكن المواطن من الإدلاء بصوته فى أمان واستقرار .



وقدم المحافظ الشكر إلى رجال القوات المسلحة والشرطة الذين أمنوا العملية الانتخابية، كما قدم الشكر الى جميع أعضاء الجهاز التنفيذى على ما بذلوه من جهد من أجل مرور العملية الانتخابية فى أمان، وكذلك الصحفيين والمراسلين المحليين والإذاعة على التغطية الممتازة للانتخابات الرئاسية من خلال التقارير التليفزيونية والصحفية التى نشرت في مختلف وسائل الاعلام .



وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات فى شمال سيناء وصلت لنسبة إقبال تفوق الـ 30%، إلا أن النتيجة النهائية لم تحسم نظرا لوجود لجان لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التتنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم فى ديوان عام شمال سيناء برئاسة المحافظ.