محافظ دمياط يشكر المواطنين على مشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات







دمياط معتز الشربينى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، الشكر لأبناء محافظة دمياط الذين شاركوا بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وأدلوا بأصواتهم على مدار 3 أيام.

وقال المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع " إن أبناء محافظة دمياط أكدوا مدى الوعى السياسى وأعلنوا أن الانتخابات الرئاسية ليست انتخاب رئيس فقط ولكنها إرادة شعب يريد أن يثبت للعالم أنه قادر على مواجهة أى تحديات وقادر على فرض إرادته .

كما وجه محافظ دمياط الشكر للأجهزة المعاونة والقيادات التنفيذية على تحمل المسئولية خلال فترة الانتخابات.

وأكد محافظ دمياط أن الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر ولم ترصد أى ظواهر تعكر الصفو مشيرا إلى أنه فخور بأبناء دمياط من الشباب والفتيات الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية .