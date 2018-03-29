video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس: مستمرون فى حصر مخالفات الأراضى وتحصيل المتأخرات على المزادات

الخميس، 29 مارس 2018 03:50 م
محافظ السويس: مستمرون فى حصر مخالفات الأراضى وتحصيل المتأخرات على المزادات اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس





السويس- سيد نون
إضافة تعليق

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الاميرية والأملاك الزراعية.

 

 وفى بداية الاجتماع استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة دور عمل اللجنة فى تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضى وتقنين الاوضاع لأراضى أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتى بلغت 243 حالة منهم 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية .

 

كما طلب المحافظ الاستمرار فى حصر الأراضى والمحلات والورش التى لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية، مؤكدًا على الأملاك إصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة فى المزادات العلنية .

 

أكد اللواء أحمد حامد، على إعلان الأسماء والشركات التى لم تسدد الاقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيًا معهم، مشددًا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية لتنفيذ ذلك.

 

وطلب محافظ السويس، من إدارة الأملاك بعمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلى للموقف التنفيذى لكل تعامل مالى وعرضها خلال 15 يوما فى المؤتمر القادم ، مطالبًا تفعيل دور قسم الحجز الإدارى الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يتفقد لجان حى الجناين فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة