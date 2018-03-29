محافظ السويس: مستمرون فى حصر مخالفات الأراضى وتحصيل المتأخرات على المزادات

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الاميرية والأملاك الزراعية.

وفى بداية الاجتماع استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة دور عمل اللجنة فى تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضى وتقنين الاوضاع لأراضى أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتى بلغت 243 حالة منهم 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية .

كما طلب المحافظ الاستمرار فى حصر الأراضى والمحلات والورش التى لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية، مؤكدًا على الأملاك إصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة فى المزادات العلنية .

أكد اللواء أحمد حامد، على إعلان الأسماء والشركات التى لم تسدد الاقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائيًا معهم، مشددًا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية لتنفيذ ذلك.

وطلب محافظ السويس، من إدارة الأملاك بعمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلى للموقف التنفيذى لكل تعامل مالى وعرضها خلال 15 يوما فى المؤتمر القادم ، مطالبًا تفعيل دور قسم الحجز الإدارى الجديد بالإدارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات .