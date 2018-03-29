video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعزى قنصل عام روسيا فى ضحايا المركز التجارى بسيبيريا

الخميس، 29 مارس 2018 09:39 م
محافظ الإسكندرية يعزى قنصل عام روسيا فى ضحايا المركز التجارى بسيبيريا رشيد صادكوف قنصل عام روسيا





الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

أكد قنصل عام روسيا، رشيد صادكوف، أن حريق المركز التجارى الذى وقع فى مدينة كيميروفو، جنوب غربى سيبيريا، يوم الأحد الماضى، والذى أسفر عن 64 قتيلاً من بينهم 41 طفلا، هو من أسوأ الكوارث الإنسانية التى مرت على تاريخ روسيا، وهو من أسوأ الحرائق فى روسيا التى حدثت خلال الأعوام الماضية.

من جانبه قال قنصل قنصلية روسيا العامة بالإسكندرية "فلاديمير ديمبيتسكي" إن مأساة حريق المركز التجارى، تتمثل أيضًا فى وفاة 41 طفلا بريئا، وهو الأمر المأساوى الذى لم تتحمله الأسر الروسية حتى الآن وخاصة سكان كيميروفو الذين مازالوا تحت تأثير الصدمة.

 وأعلنت القنصلية الروسية بالإسكندرية عن فتح دفتر التعازى اليوم "الخميس" فى حادث الحريق المركز التجارى الذى أسفر الحريق عن وفاة ما يزيد عن 60 شخصا، معظمهم من الأطفال .

ودون محافظ الإسكندرية "محمد سلطان" وقناصل الدول العربية والأجنبية بالثغر ومنهم قنصل اسبانيا "خوان مانويل فيلابلانا" وقنصل الولايات المتحدة الأمريكية " نانسى كوريا" من الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية، فى دفتر التعازى، معربين عن كامل تعازيهم فى وفاة هؤلاء الضحايا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أقارب ضحايا حريق كيميروفو فى روسيا يتهمون فرق الإطفاء بالتأخر فى التدخل

صور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لقنصل روسيا فى ضحايا حريق المركز التجارى

الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

قنصل روسيا

حريق المركز التجارى




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة