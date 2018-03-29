محافظة شمال سيناء تعلن توفير وسائل نقل للعائدين من المحافظات الاخرى







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظ شمال سيناء الليلة فى بيان لها، توفير وسائل نقل للأهالى العائدين من المحافظات الأخرى، ولايستطيعون المرور نظرا للأوضاع الأمنية التى تشهدها المحافظة.

وجاء فى بيان المحافظة "علي الراغبين فى العودة لمحافظة شمال سيناء ومن الموظفين العاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة شمال سيناء، التوجه الى منطقة نادى المنتزة بالشيخ زايد محافظة الاسماعيلية من الساعة (8-9) صباحاً باكر الجمعة الموافق 30 مارس الجارى للتحرك إلى العريش.