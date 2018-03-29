مؤشرات اولية.. 4 اصوات لموسى مقابل 637 صوتا للسيسى بعزبة بريك بالمنوفية







المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

اسفرت نتيجة الفؤز النهائية بلجنة عزبة بريك رقم 41 عن اجمالى نسبة تصويت وصلت الى 650 صوتا،وبينها9 باطل، وحصد المرشح عبدالفتاح السيسى على 637 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 4 اصوات .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وانتهت اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.