مؤشرات اللجنة العامة ببور فؤاد: 24618 صوتا للسيسى مقابل 984 صوتا لموسى

مؤشرات اللجنة العامة ببور فؤاد: 24618 صوتا للسيسى مقابل 984 صوتا لموسىالخميس، 29 مارس 2018 03:33 ص
فرز الأصوات
بورسعيد- محمد عزام
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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات ببورفؤاد فى بورسعيد حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 24618 صوتا مقابل 984 صوتا لموسى مصطفى موسى، وجاءت نسبة الحضور بإجمالى 31569 بينهم وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 25602 و 5967 باطل.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت يوم الإثنين الموافق 26/3/2018 واستمرت حتى مساء أمس الأربعاء الموافق 28/3/2018، وشهدت إقبالا كثيفا مع من قبل الناخبين، وامتدت الطوابير أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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