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مؤشرات أولية.. 7373 صوتا للسيسي مقابل 277 صوتا بقرية الزعيم عرابى بالشرقية

الخميس، 29 مارس 2018 12:16 ص
مؤشرات أولية.. 7373 صوتا للسيسي مقابل 277 صوتا بقرية الزعيم عرابى بالشرقية فرز





الشرقية- فتحية الديب
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حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على  7373  صوتا مقابل 277 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، و764 صوتا باطلا من إجمالى 8414 صوتا ممن لهم حق التصويت، وذلك بقرية هرية رزنة مسقط رأس الزعيم أحمد عرابى.

فيما يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و132 ألفا و628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، يدلون بأصواتهم أمام ألف و32 مركز انتخابى يستوعب ألفا و149 لجنة فرعية، منها 551 لجنة فرعية بجنوب الشرقية، و598 لجنة فرعية بشمال الشرقية.

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


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