مؤشرات أولية.. 73255 صوتا للسيسى و3020 لموسى فى أطفيح







كتب عبد الله محمود

أنهى المستشار سيد البنا، رئيس اللجنة العامة لمركزى الصف وأطفيح، عملية فرز صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2018.

وجاءت نسبة الأصوات الصحيحة بمركز أطفيح، على 80910 أصوات صحيحة 75575، حصل منها المرشح عبد الفتاح السيسى على 73255، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 3020 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.