مؤشرات أولية.. 3363 صوتا لـ"السيسى" مقابل 83 صوتا لـ "موسى" فى منفلوط الإعدادية

مؤشرات أولية.. 3363 صوتا لـ"السيسى" مقابل 83 صوتا لـ "موسى" فى منفلوط الإعداديةالخميس، 29 مارس 2018 12:28 ص
فرز - ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمى
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انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية داخل لجنتي " 3 " و " 4 " ومقرهما مدرسة منفلوط الاعدادية بنين، من فرز أصوات الناخبين.
حيث حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي 3363 صوتا، بينما حصل موسي مصطفي موسي، علي 83 صوتا، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 451 صوتا، و الأصوات الصحيحة 3406 صوتا.
وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات، وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل .
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