مؤشرات أولية.. 23138 صوتا للرئيس السيسى و926 لموسى بلجان بئر العبد بسيناء

مؤشرات أولية.. 23138 صوتا للرئيس السيسى و926 لموسى بلجان بئر العبد بسيناءالخميس، 29 مارس 2018 01:45 ص
فرز الأصوات
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أسفرت المؤشرات الأولية، لأعمال فرز الأصوات فى لجان مركزى بئر العبد بشمال سيناء وعددها 24 لجنة عن حصول الرئيس السيسى على 23138 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى 926 ، و 2649 صوتا باطلا، وأن إجمالي الأصوات 26713 ألف صوت.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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