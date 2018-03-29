مؤشرات أولية.. 1692 صوتا للسيسى مقابل 38 لموسى بلجنة 4 بمركز شباب التجمع الأول

مؤشرات أولية.. 1692 صوتا للسيسى مقابل 38 لموسى بلجنة 4 بمركز شباب التجمع الأولالخميس، 29 مارس 2018 01:15 ص
جانب من الفرز
كتبت أمنية الموجى - تصوير محمود فخرى
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انتهت اللجنة رقم 4 بمركز شباب التجمع الأول، من فرز الأصوات الانتخابية ، حيث جاءت نتيجة الأصوات من إجمال كشف الناخبين الذى وصل 5001 ، ووصل عدد الحضور لـ 1893، وحصل عبد الفتاح السيسى على 1692 صوت انتهابي، بينما حصل موسي موصطفي موسى علي 38 صوت، وجاء 163 صوتا باطلا.
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