مؤشرات أولية.. 1692 صوتا للسيسى مقابل 38 لموسى بلجنة 4 بمركز شباب التجمع الأول







كتبت أمنية الموجى - تصوير محمود فخرى

انتهت اللجنة رقم 4 بمركز شباب التجمع الأول، من فرز الأصوات الانتخابية ، حيث جاءت نتيجة الأصوات من إجمال كشف الناخبين الذى وصل 5001 ، ووصل عدد الحضور لـ 1893، وحصل عبد الفتاح السيسى على 1692 صوت انتهابي، بينما حصل موسي موصطفي موسى علي 38 صوت، وجاء 163 صوتا باطلا.