مؤشرات أولية.. 1155 صوتا للسيسى مقابل 60 لموسى بلجنة رقم 6 بقصر النيل

مؤشرات أولية.. 1155 صوتا للسيسى مقابل 60 لموسى بلجنة رقم 6 بقصر النيلالخميس، 29 مارس 2018 01:16 ص
فرز اللجان الانتخابية بانتخابات الرئاسة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت المستشارة دلال نظمى، رئيس اللجنة رقم 6 بمدرسة الإبراهيمية بجاردن ستى بمحافظة القاهرة، نتيجة فرز الأصوات بلجنته، وجاءت النتجة كالآتى: 1155 للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 60 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 103.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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