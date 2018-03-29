مؤشرات أولية.. للجان ثان المحلة: السيسي يحصل على 49ألف صوت و 1495صوتا لموسى







الغربية – مصطفى عادل

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بأول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومقرها قسم أول المحلة نتائج فرز الأصوات باللجان الفرعية.

حيث بلغ إجمالى الحضور 56890صوتا بنسبة 43.3%، وحصل الرئيس السيسي على 49511صوتا، مقابل 1495صوتا لموسى مصطفى، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 5884صوتا.