مؤشرات أولية.. للجان ثان المحلة: السيسي يحصل على 49ألف صوت و 1495صوتا لموسى

مؤشرات أولية.. للجان ثان المحلة: السيسي يحصل على 49ألف صوت و 1495صوتا لموسىالخميس، 29 مارس 2018 03:15 ص
فرز - انتخابات الرئاسه
الغربية – مصطفى عادل
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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بأول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومقرها قسم أول المحلة نتائج فرز الأصوات باللجان الفرعية.
حيث بلغ إجمالى الحضور 56890صوتا بنسبة 43.3%، وحصل الرئيس السيسي على 49511صوتا، مقابل 1495صوتا لموسى مصطفى، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 5884صوتا.
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