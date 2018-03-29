مؤشرات أولية: لجنة رقم 1 بقصر النيل: 945 صوتا للسيسى مقابل 19 لموسى







كتب هانى الحوتى

اعتمد المستشار عبد المجيد النظامى رئيس اللجنة العامة لدائرة قصر النيل، نتيجة فرز الأصوات باللجنة الفرعية رقم 1 بمحافظة القاهرة ومقرها مدرسة طلعت حرب، وجاءت نتائجها كالآتى: 945 صوتا لصالح للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 19 صوتا للمرشح موسي مصطفي موسى 71 صوتا باطلا، وذلك من أصل 3142 مقيد باللجنة، فيما أدلى 1035 ناخبا بأصواتهم.

وتعد لجنة الانتخابات بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة هى اللجنة العامة، وتضم 11 لجنة فرعية.

ويتولى المستشار عبد المجيد النظامى رئيس محكمة الجنايات القاهرة، رئاسة اللجنة، والمستشار محمد فؤاد السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائبا له، ويعاونه كلا من المستشار حاتم أبو زيد رئيس محكمة النقض، المستشار سمير محمد على محام عام أول مجلس الدولة ، المستشار علاء الدين شهيب ، المستشار وفاء محمود إبراهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، المستشار عزة مصطفى عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.