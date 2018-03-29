مؤشرات أولية.. اللجنة رقم 50 بدائرة الساحل: السيسي ٢٣٧٦ صوتا وموسى ٨٧

مؤشرات أولية.. اللجنة رقم 50 بدائرة الساحل: السيسي ٢٣٧٦ صوتا وموسى ٨٧الخميس، 29 مارس 2018 01:11 ص
فرز اللجان الانتخابيه بانتخابات الرئاسه
كتب محمد عراقى - محمد العاصى
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أعلن المستشار محمد سمير رئيس اللجنة الفرعية رقم ٥٠ بدائرة الساحل، المنعقدة بكلسة هندسة شبرا، على أن إجمالى عدد الأصوات 2747، و2463 صحيحا، و284 باطلا، وحصل المرشح الأول عبد الفتاح السيسى على ٢٣٧٦ و موسى مصطفى على ٨٧ صوتا .
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب
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