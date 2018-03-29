مؤشرات أولية.. اللجنة العامة قسم شرطة دمنهور: السيسى يحصد 96746 وموسى 3388 صوتًا







كتب كريم كشك - محسن البديوى

أعلنت اللجنة العامة رقم 1، ومقرها قسم شرطة دمنهور، والتابعة لمحافظة البحيرة، وعدد الإجمالى الناخبين المقيدين بجميع اللجان الفرعية، هو 237 آلاف، 221 ناخبًأ، ومجموع الذين أدلوا بأصواتهم 114 ألف، 750 ناخب، شامل أعضاء وموظفى اللجان الفرعية، وأعضاء اللجنة العامة، المثبوتين بالأوراق الرسمية، ومجموع الأصوات الباطلة 14 آلاف، و616 صوتًا، و إجمالى الصحيحة منها، 100 آلاف، 134 صوتًا، حصد المرشح الأول عبد الفتاح السيسى، على 96 آلاف، و 746 صوتًا، فيما حصل المرشح الثانى موسى مصطفى موسى، على 3 آلاف، و 388 صوتًا.