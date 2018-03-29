مؤشرات أولية.. السيسي 48980 صوتا مقابل 980 لموسى باللجنة 12 فى كفر الشيخ

مؤشرات أولية.. السيسي 48980 صوتا مقابل 980 لموسى باللجنة 12 فى كفر الشيخالخميس، 29 مارس 2018 03:43 ص
فرز الاصوات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أسفرت نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ للجنة العامة رقم 12، والتى تضم 31 لجنة فرعية، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 48980 صوتا، مقابل حصول منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 980 صوتا.
بلغ عدد الأصوات الصحيحة 49960 صوتا والباطلة 1729 صوتا، وإجمالى عدد الناخبين 120737 ناخبا وناخبة، حضر منهم الانتخابات بهذه اللجنة العامة 51689 صوتا بنسبة تصويت 43 % تقريبا.
يذكر أن اجمالى عدد اللجان العامة بكفر الشيخ يبلغ 14 لجنة تضم 578 لجنة فرعية، وعدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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