مؤشرات أولية.. السيسي 2058 صوتا و73 لموسى بلجنة 2 بورسعيد

مؤشرات أولية.. السيسي 2058 صوتا و73 لموسى بلجنة 2 بورسعيدالخميس، 29 مارس 2018 12:29 ص
لجان فرز
بورسعيد - محمد عزام
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انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى لجنة 2 بمدرسة نبيل منصور الابتدائية فى حى العرب بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، من فرز الأصوات، إذ حصل الرئيس السيسي على 2058 صوتا مقابل 73 للمرشح موسى مصطفى موسى.
وبلغت جملة الأصوات بها 4345 ناخبًا والأصوات الباطلة 325 صوتا.
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