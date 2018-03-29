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مؤشرات أولية.. السيسى 44743 صوتا وموسى 1575 فى اللجنة العامة بالأميرية

الخميس، 29 مارس 2018 01:21 ص
مؤشرات أولية.. السيسى 44743 صوتا وموسى 1575 فى اللجنة العامة بالأميرية فرز الاصوات - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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أعلن المستشار حامد حسنين رئيس اللجنة العامة رقم 5 نتيجة انتخابات الرئاسة حيث بلغ اجمالى عدد المقيدين باللجنه نحو 140340 ، وبلغ عدد الحضور  52، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو  عدد 46318، والأصوات الباطلة 5733

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 44743 فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى  على 1575 صوتا.

وتعد لجنة الانتخابات بالأميرية بمحافظة القاهرة هى اللجنة العامة رقم 5 وتضم 26 لجنة فرعية .

ويتولى المستشار حامد حسنين رئيس محكمة جنايات باستئناف القاهرة، رئاسة اللجنة، والمستشار رضا عبد القادر ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائبا له

ويعاونه كلا من المستشار محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مكرم لمعى رئيس محكمة استئناف القاهرة ، المستشار مدحت دغين نائب محكمة النقض ، المستشار الشامى محمد محمد الشامى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ، المستشار محمد محمد الشافعى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

 

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

 

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها     لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء

 

 


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