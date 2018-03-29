مؤشرات أولية.. السيسى 26.375 وموسى 873 صوت باللجنة العامة قسم ثان سوهاج

مؤشرات أولية.. السيسى 26.375 وموسى 873 صوت باللجنة العامة قسم ثان سوهاجالخميس، 29 مارس 2018 01:30 ص
فرز الأصوات
سوهاج - محمود مقبول
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أسفرت نتائج أعمال الفرز للجنة العامة رقم 2 ومقرها دائرة قسم ثان سوهاج بإجمالى 17 فرعية حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسى على 26 ألف 375 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 873 صوتا.
وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 27 ألف 248 صوتا، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 2478 وبلغ عدد الإجمالية للجنة 29 ألف و726 صوتا وبلغت نسبة التصويت 37 %.
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