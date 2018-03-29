مؤشرات أولية.. السيسى 13400 صوت و320 لموسى فى 8 لجان بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أظهرت المؤشرات الاولية فى عمليات الفرز فى الانتخابات الرئاسية فى 8 لجان بمركز المنشاة بقرى العيساوية ونجع القنطرة والبياضية ومدينة المنشاة فى حصول السيسى على 13 الف و400 صوت فيما حصل موسى على 320 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف