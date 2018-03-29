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مؤشرات أولية.. السيسى 1314 صوتا مقابل 43 لموسى بلجنة مدرسة الفاروق بدار السلام

الخميس، 29 مارس 2018 01:12 ص
مؤشرات أولية.. السيسى 1314 صوتا مقابل 43 لموسى بلجنة مدرسة الفاروق بدار السلام فرز الانتخابات





كتب هاشم الفخرانى
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أظهرت المؤشرات الأولية فى مدرسة الفاروق 1 بمجمع مدارس دار السلام على حصول عبد الفتاح السيسى على 1314 صوتا مقابل 43 صوتا لموسى مصطفى موسى، والأصوات الباطلة 159 صوتا.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها     لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.

 


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