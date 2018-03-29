مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1382 صوتا باللجنة 88 بالمطرية







كتبت منى ضياء - محمد عبد الرحمن

انتهت اللجنة رقم ٨٨ الفرعية ومقرها مدرسة بورسعيد الخاصة بالمطرية، من عملية فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة المصرية، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اللجنة على١٣٨٢ صوت، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على ٦٢ صوت، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى ٢٣٨ صوت، من إجمالى عدد الحضور ١٦٨٢، من إجمالى من لهم حقالتصويت ٤٨٩٤.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافاتطويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألفقاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنيةللانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدىالناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء