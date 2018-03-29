"قومى الإعاقة ببنى سويف": تجهيز اللجان وراء مشاركة 9 الآف معاق بالانتخابات

واضافت أمنية محسن فى بيان لها اليوم : إن تعاون الجهات المشاركة فى العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها ساهم فى اقبال المعاقين على التصويت وتضمنت تلك الجهود ، توجيهات المهندس شريف حبيب لرؤساء الوحدات المحلية قبل اجراء الانتخابات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت و اختيارجميع اللجان بالطابق الأول مجهزة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإضاءة اللازمة للتصويت بالنسبة لضعاف البصر وذوي الإعاقة البصرية ، وكذلك إماكنية ركن السيارات المجهزة والخاصة بالمعاق في أقرب نقطة من مقر لجنته ، بالاضافة إلى توفير كراسي متحركة و تخصيص فرد أمن بكل لجنة لتقديم كافة الخدمات للمعاقين .

واستطردت عضو القومى للاعاقة قائلة : كان هناك تعاونا ملحوظا من رؤساء اللجان الفرعية مع الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية والبصرية الأميين الذين لايجيدون القراءة والكتابة واستخدام روح القانون فى مساعدتهم اثناء الادلاء باصواتهم واثبات ذلك فى محضر رسمى ، فضلا عن جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وتعاونهم مع المعاقين اثناء سير الانتخابات على مدى ثلاثة أيام .