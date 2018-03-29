"قومى الإعاقة ببنى سويف": تجهيز اللجان وراء مشاركة 9 الآف معاق بالانتخابات

"قومى الإعاقة ببنى سويف": تجهيز اللجان وراء مشاركة 9 الآف معاق بالانتخاباتالخميس، 29 مارس 2018 11:09 م
الدكتورة أمنية محسن عضو المجلس القومى للإعاقة ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
قال الدكتورة أمنية محسن عضو المجلس القومى للإعاقة ببنى سويف، أن الإعداد الجيد للجان وتجهيزها بما يتناسب واحتياجات المعاقين، وتيسير اجراءات التصويت فضلا عن تمسك المعاقين بحقهم الدستورى فى اختيار رئيسا لوطنهم، وراء إدلاء 9 ألاف ناخب من ذوي الإعاقة بأصواتهم ، بدوائر مدن ومراكز المحافظة السبع الادارية ، فى انتخابات رئاسة الجمهورية ، .
واضافت أمنية محسن فى بيان لها اليوم : إن تعاون الجهات المشاركة فى العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها ساهم فى اقبال المعاقين على التصويت وتضمنت تلك الجهود ، توجيهات المهندس شريف حبيب لرؤساء الوحدات المحلية قبل اجراء الانتخابات الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت و اختيارجميع اللجان بالطابق الأول مجهزة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإضاءة اللازمة للتصويت بالنسبة لضعاف البصر وذوي الإعاقة البصرية ، وكذلك إماكنية ركن السيارات المجهزة والخاصة بالمعاق في أقرب نقطة من مقر لجنته ، بالاضافة إلى توفير كراسي متحركة و تخصيص فرد أمن بكل لجنة لتقديم كافة الخدمات للمعاقين .
واستطردت عضو القومى للاعاقة قائلة : كان هناك تعاونا ملحوظا من رؤساء اللجان الفرعية مع الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية والبصرية الأميين الذين لايجيدون القراءة والكتابة واستخدام روح القانون فى مساعدتهم اثناء الادلاء باصواتهم واثبات ذلك فى محضر رسمى ، فضلا عن جهود رجال القوات المسلحة والشرطة وتعاونهم مع المعاقين اثناء سير الانتخابات على مدى ثلاثة أيام .
إضافة تعليق
صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل
هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة