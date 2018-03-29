غلق بوغاز عزبة البرج وارتباك الحركة المرورية لتعرض دمياط لأمطار غزيرة







دمياط عبده عبد البارى

تعرضت محافظة دمياط مساء اليوم الخميس لموجة من الطقس السيئ من رعد وبرق وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على أنحاء متفرقة من مراكز ومدن المحافظة، ما سبب ارتباكا للحركة المرورية على الطرق السريعة.

وتسببت سرعة الرياح فى توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد.