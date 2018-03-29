غلق بوغاز عزبة البرج بدمياط أمام حركة الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج

غلق بوغاز عزبة البرج بدمياط أمام حركة الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموجالخميس، 29 مارس 2018 08:27 م
ميناء بوغاز عزبة البرج بدمياط
دمياط عبده عبد الباري
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تعرضت محافظة دمياط اليوم الخميس، لموجه من الطقس السيئ والعواصف الترابية على مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.
وقال حمدي الغرباوى، نقيب الصيادين، لـ"اليوم السابع"، أنه تم غلق بوغاز عزبة البرج، وتوقفت مراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر .
وأكد الغرباوى، أن البوغاز تم غلقه اليوم ولمدة ثلاثة أيام بسبب مرور البلاد بنوة العوا وبرد العجوزة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم الاستقرار بسبب قدوم رياح الخماسين والتى ستستمر حتى انتهاء شم النسيم وبعدها ستستقر الأحوال الجوية بقدوم شهر الصيف .
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