عميدة آداب عين شمس تكرم الطلاب المتميزين بالكلية

كرمت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 500 طالب وطالبة من أقسام الإرشاد السياحى والمكتبات والإعلام، الذين شاركوا فى الأنشطة المختلفة أو الحملات التى أطلقتها الكلية ومنها حملة " أنا متطوع" التى أطلقتها الكلية هذا العام بالتعاون من الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وقد قاموا الطلاب بتغطية فعاليات معرض الكتاب 2018 و التدريب بالمركز الإعلامى ومركز المعلومات بالهيئة بالاضافة إلى تكريمهم لمشاركتهم الفعالة فى الملتقى الإعلامى العربى للشباب بجامعة الدول العربية وأقيم حفل التكريم بحضور الصحفى محمود معروف.

وأكدت سوزان القلينى، ضرورة مشاركة الطلاب فى الأنشطة المختلفة، حيث أنهم هم قادة الرأى وهم أمل وقادة المستقبل.