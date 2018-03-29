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الخميس، 29 مارس 2018 05:35 م
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عاهل البحرين يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

الخميس، 29 مارس 2018 05:18 م
عاهل البحرين يتلقى برقية شكر من أمير الكويت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح





(أ ش أ)
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تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك ردًا على برقية التهنئة التى بعث بها ملك البحرين بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطنى للكويت.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الخميس، أن أمير الكويت أعرب - فى البرقية - عن خالص شكره وتقديره لعاهل البحرين على مشاعره الأخوية.. متمنيًا له دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدًا من التطور والنمو.

 


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