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عاصفة رملية تضرب الخرطوم وإلغاء رحلات جوية

الخميس، 29 مارس 2018 12:36 م
عاصفة رملية تضرب الخرطوم وإلغاء رحلات جوية عاصفة رملية - أرشيفية





(أ ف ب)
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ضربت عاصفة رملية، اليوم الخميس، العاصمة السودانية ما أرغم السلطات على إلغاء رحلات وإغلاق مدارس فى الخرطوم والبلدات المجاورة، وأعلن مسؤول فى مطار الخرطوم إنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذى نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدى لوكالة فرانس برس "منذ الساعة 3.00  لم تهبط او تقلع أى طائرة".

وأضاف "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع ان يبقى المطار مغلقا حتى اشعار آخر" موضحا انه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بورسودان، ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات.

الا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الأرصاد الجوية فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.

 

 


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