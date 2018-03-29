ضبط كمية من الأدوية المخدرة فى صيدليات بالشرقية

ضبط كمية من الأدوية المخدرة فى صيدليات بالشرقيةالخميس، 29 مارس 2018 04:47 م
ترامادول- أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى الشرقية، حملة مكبرة على مركز ديرب نجم ، تحت إشراف الدكتورة إيمان صالح مدير عام إدارة الصيدلة، لمراجعة التراخيص والتأكد من التزام الصيدليات من ترويج أدوية مصرح بها للمواطنين .
وأكد الدكتور محمد عبد الحى مدير التفتيش الصيدلى ، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز أكثر من 1000 قرص من أدوية خاصة بوزارة الصحة معدة للبيع، 122 علبة منشطات جنسية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر ، 1340 قرص ترامادول مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغير مرخصة من وزارة الصحة مهربة من الخارج، فى 5 صيدليات، كما مرت الحملة على مركز للعلاج الطبيعى، عثر فيه على أدوية مجهولة المصدر معدة للبيع بغرض التخسيس.
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