ضبط كمية من الأدوية المخدرة فى صيدليات بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى الشرقية، حملة مكبرة على مركز ديرب نجم ، تحت إشراف الدكتورة إيمان صالح مدير عام إدارة الصيدلة، لمراجعة التراخيص والتأكد من التزام الصيدليات من ترويج أدوية مصرح بها للمواطنين .

وأكد الدكتور محمد عبد الحى مدير التفتيش الصيدلى ، لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز أكثر من 1000 قرص من أدوية خاصة بوزارة الصحة معدة للبيع، 122 علبة منشطات جنسية غير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر ، 1340 قرص ترامادول مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغير مرخصة من وزارة الصحة مهربة من الخارج، فى 5 صيدليات، كما مرت الحملة على مركز للعلاج الطبيعى، عثر فيه على أدوية مجهولة المصدر معدة للبيع بغرض التخسيس.