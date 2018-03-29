ضبط سائق وعاطل بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات وسرقة 400 ألف جنيه

ضبط سائق وعاطل بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات وسرقة 400 ألف جنيهالخميس، 29 مارس 2018 12:42 م
سطو مسلح - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق وعاطل، بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات لشركة سيارات شهيرة، وسرقة 400 ألف جنيه منه.
كشفت تحقيقات كريم حنفى وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم الأول سائق يعمل بشركة سيارات شهيرة، اتفق مع المتهم الثانى على سرقة مندوب مبيعات، وتبين من التحريات أن المتهم الأول على علم بخط سير موظف الشركة، حيث أعطى شريكه المعلومات، واتفقا على تنفيذ الخطة.
وفى يوم الحادث قطع المتهمان الطريق على موظف الشركة وأجبراه على التوقف تحت تهديد السلاح، ثم استوليا منه على 400 ألف جنيه، وفرا هاربين، وتبين أن وراء الواقعة سائق يعمل بالشركة اتفق مع عاطل على سرقة مندوب المبيعات، فتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة