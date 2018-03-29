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ضبط سائق وعاطل بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات وسرقة 400 ألف جنيه

الخميس، 29 مارس 2018 12:42 م
ضبط سائق وعاطل بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات وسرقة 400 ألف جنيه سطو مسلح - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق وعاطل، بتهمة السطو المسلح على مندوب مبيعات لشركة سيارات شهيرة، وسرقة 400 ألف جنيه منه.

كشفت تحقيقات كريم حنفى وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المتهم الأول سائق يعمل بشركة سيارات شهيرة، اتفق مع المتهم الثانى على سرقة مندوب مبيعات، وتبين من التحريات أن المتهم الأول على علم بخط سير موظف الشركة، حيث أعطى شريكه المعلومات، واتفقا على تنفيذ الخطة.
 
وفى يوم الحادث قطع المتهمان الطريق على موظف الشركة وأجبراه على التوقف تحت تهديد السلاح، ثم استوليا منه على 400 ألف جنيه، وفرا هاربين، وتبين أن وراء الواقعة سائق يعمل بالشركة اتفق مع عاطل على سرقة مندوب المبيعات، فتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة.

 


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