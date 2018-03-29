صور.. ولى العهد السعودى يلتقى مع مؤسس وكالة "بلومبيرج" بنيويورك







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى أحد فروع سلسلة المقاهى شهيرة فى نيويورك، مع رجل الأعمال، مايكل بلومبيرج، عمدة نيويورك السابق ومؤسس وكالة بلومبيرج.

وقد وبحسب سى إن إن"، فقد نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولى العهد، صوراً للقاء الذى جمع بن سلمان بمجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه خالد بن سلمان، سفير الرياض بواشنطن.

واجتمع ولى العهد السعودى، فى نيويورك، مع أكثر من 40 مسئولاً تنفيذيًا من الشركات العالمية الكبرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد استعرض بن سلمان خلال الاجتماع ، ثلاثة مشاريع تنموية كبرى فى المملكة العربية السعودية، وهى مشروع "نيوم"، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية.



لقاء غير رسمى بين ولى العهد السعودى ومايكل بلومبيرج



ولى العهد السعودى داخل فرع لشرب القهوة بنيويورك



ولى العهد السعودى و مايكل بلومبيرج