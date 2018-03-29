صور.. وزير الرى السابق يتفقد أعمال تطوير قناة البط بدمياط







دمياط معتز الشربينى

قام اليوم الخميس المهندس حسام مغازى وزير الرى السابق واستشارى مشروع انشاء قناة البط بدمياط بزيارة إلى موقع المشروع يرافقه إيفيلين متى، عضو مجلس النواب والمهندس ماهر سوريال ووكيل وزارة الثروة السمكية بدمياط ، لتفقد الأعمال التى تجرى بالمشروع لتحديد موعد افتتاحه بعد تنفيذ أعمال تطوير قناه البط، ضمن خطة الثروة السمكية

المشروع عبارة عن قناة تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة بدمياط على طريق عزبة البرج بدمياط، حيث تم استئناف أعمال مشروع قناة البط بعد التواصل مع وزارة المالية والتخطيط وهيئة الثروة السمكية، وإدراج 7.2 مليون جنيه لدفع العمل بالمشروع واستكمال إنهائه.

ويهدف المشروع إلى تجديد وتحسين جودة المياه بمناطق الرطمة وطبل والخياطة وشط جريبة ببحيرة المنزلة بدمياط بمساحة تقريبية 7 آلاف فدان لزيادة إنتاجية المزارع السمكية وتحسين بيئة الإنتاج السمكى، وكذلك زيادة الأسماك وتحسين بيئته بمناطق الصيد الحر، كما يتضمن إنشاء فتحة جديدة من نهر النيل على الموقع الجديد لمشروع قناة البط جنوب الرطمة لإنقاذ 7 آلاف فدان مزارع سمكية كانت تعانى من زيادة فى نسبة ملوحة المياه غربى مثلث بحيرة المنزلة، ويهدف المشروع إلى تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة من بداية مثلث الدببة شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة شمال غربى بحيرة المنزلة، بما يحقق تنمية الثروة السمكية فى هذه المنطقة هذا بخلاف أعمال التطوير والتطهير التى يشهدها المسطح المائى لبحيرة المنزلة لإنقاذه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 17 مليون جنيه، والجهة المنفذة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، الجهة المالكة والممولة للمشروع هيئة الثروة السمكية.