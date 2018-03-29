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صور.. عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس

الخميس، 29 مارس 2018 12:36 م
صور.. عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم وإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس عاصفة رملية





(أ ف ب)
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ضربت عاصفة رملية، اليوم الخميس، العاصمة السودانية ما أرغم السلطات على إلغاء رحلات وإغلاق مدارس فى الخرطوم والبلدات المجاورة، وأعلن مسؤول فى مطار الخرطوم إنه تم إلغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذى نشرته مصلحة الأرصاد الجوية فجرا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدى لوكالة فرانس برس "منذ الساعة 3.00  لم تهبط او تقلع أى طائرة".

وأضاف "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع ان يبقى المطار مغلقا حتى اشعار آخر" موضحا انه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بورسودان، ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات.

الا أن عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الأرصاد الجوية فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.

العاصفة الترابية تحجب الرؤية فى السودان
العاصفة الترابية تحجب الرؤية فى السودان

 

العاصفة الترابية تغطى الخرطوم
العاصفة الترابية تغطى الخرطوم

 

عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم
عاصفة ترابية تجتاح الخرطوم

 

عاصفة ترابية تجتاح السودان
عاصفة ترابية تجتاح السودان

 

عاصفة ترابية شديدة فى الخرطوم
عاصفة ترابية شديدة فى الخرطوم

 

عاصفة ترابية فى السودان
عاصفة ترابية فى السودان

 

مواطنوا السودان يسيرون وسط العاصفة الترابية
مواطنوا السودان يسيرون وسط العاصفة الترابية

 

 


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