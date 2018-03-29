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صور.. تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية

الخميس، 29 مارس 2018 02:09 م
صور.. تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية طقس الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم تحسن طفيف فى حالة الطقس، حيث هدأت سرعة الرياح قليلا، وانخفضت نسبة الأتربة بها، و بدأت الشمس فى السطوع و إنقشاع الغيوم التى سيطرت على سماء المحافظة بالأمس، و هو الأمر الذى ساهم فى خروج عدد من أهالى الإسكندرية لممارسة هواية الصيد على شاطئ البحر.

من جهه أخرى مازالت هيئة ميناء الإسكندرية تعلن إغلاق الميناء أمام حركة السفن، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، فيما أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات الصدر بالمحافظة، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة.

وقالت عزة الفناجيلى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى المحافظة، مع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية بالمستشفيات، حتى يتسنى لها استقبال أى طارئ.

 

تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية (1)
تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية 

 

تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية (2)
تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية 

 

تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية (3)
تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية 

 

تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية (4)
تحسن طفيف فى حالة الطقس بالإسكندرية 

 


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