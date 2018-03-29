صور.. إزالة تعديات على أراضى الدولة ببرج العرب فى الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

شن اليوم الخميس جهاز مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، حمله من المركز برئاسة اللواء محمد معوض عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب وبحضور رئيس الوحدة المحلية بقرية بهيج ومعاون رئيس المركز للإزالات، و ذلك فى إطار استمرارا للحملات المكبره لإزالة المبانى المخالفه بدون ترخيص ومقاومة البناء المخالف على أرض املاك الدولة.

توجهت الحملة إلى قرية بهيج المنحنى الخطر بحرى الطريق حيث تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 24 لسنة 2016 عبارة عن سور بداخلة ثلاثة مبانى تحت الانشاء بدون ترخيص وتم البدء فى التنفيذ الفعلى فى القرار الصادر وتم تسليم المقاول لاستكمال عملية الإزالة حتى سطح الأرض.

و كذلك تنفيذ قرار الإزالة رقم 23 لسنة 2016 عبارة عن سور بداخله غرفة بها صقف خرسانى بدون ترخيص و أخيرا تنفيذ قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2016 عبارة عن سور بداخلة غرفة بها صقف خرسانى بدون ترخيص وتم الإزالة حتى سطح الأرض.



إزالة تعديات على أراضى الدولة ببرج العرب



إزالة تعديات على أراضى الدولة ببرج العرب