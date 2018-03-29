صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى صياغة الاستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج للتبغ







كتب مدحت وهبة

فى إطار التصدى لظاهرة الترويج لمنتجات التبغ وكذلك مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية ،شارك عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى اجتماع لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية(WHO)، المنعقد حاليا بدولة الهند ،حيث تم اختياره ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعداد الاستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج لمنتجات التبغ ،خاصة فى ظل سعى الشركات للترويح لمنتجاتها من خلال استراتيجيات تسويقية جديدة.

وتناول الاجتماع تأثير استخدام التبغ والإعلان عن منتجاته فى وسائل الإعلام ورصد خروقات شركات التبغ للإعلان عن منتجاتها ومدى تأثير ذلك خاصة على الشباب.

واستعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تجربه الصندوق من خلال عرض فيديو حول خروقات شركات التبغ فى الدراما المصرية على مدار الأربع سنوات الماضية (2014-2015-2016-2017) وكذلك الاجراءات التى اتخذها الصندوق للتصدى لظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية .

كما عرض "عثمان" فيلم تسجيلى يوضح نسب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية على مدار الأربع سنوات الماضية وكذلك نسب مشاهد تدخين الإناث فى الدراما والتى جاءت 15% من المدخنين في الدراما إناث عام 2017 بعدما كانت 23.3% عام 2014 ،كما تناول العرض بعض الاجراءات التى اتخذها الصندوق لمواجهة الترويج لمنتجات التبغ فى الأعمال الدرامية منها التقدم ببلاغات تجاه بعض شركات التبغ لترويجها لمنتجاتها فى مسلسلات رمضان الماضى ،إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لمواجهة إساءة استغلال المواد الإعلامية والفنية والدرامية في التحريض على تعاطي وإدمان المواد المخدرة والترويج لمنتجات التبع.

فيما أشادت لجنة الخبراء الدولية بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى انشاء مرصد إعلامى لرصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية، وكذلك إعداد الصندوق ميثاق شرف لتناول درامي رشيد، لمشكلة التدخين والتعاطى في الأعمال الدرامية بأسلوب علمى ، وطالبت اللجنة بأن تتضمن توصيات اجتماعها بدولة الهند تجربة مصر كوثيقة رسمية ضمن التوصيات التى سيتم عرضها فى مؤتمر منظمة الصحة العالمية المقرر عقده فى جنيف خلال شهر أكتوبر المقبل لاستفادة دول الأعضاء منها .

على حانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أن شركات التبغ تطور من وسائلها الإعلانية غير المباشرة للترويج لمنتجاتها وتضع الأطفال والسيدات في مقدمة المستهدفين وأن ذلك مجرم قانونيا ،وسيتم التصدى لهذه الظاهرة من خلال إعداد الاستراتيجية الدولية لمكافحة الترويج لمنتجات التبغ.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد شكلت لجنة دولية ممثلة من خبراء من دول الهند واستراليا وبوركينا فاسو وإنجلترا والبرازيل بالإضافة إلى مصر بهدف وضع تدابير لمواجهة الاستراتيجيات التسويقية الجديدة لشركات التبغ.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية التى ستعرض فى شهر رمضان المقبل من خلال المرصد الاعلامى للصندوق وتحليل هذه المشاهد من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع وأنه سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى للمخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان .