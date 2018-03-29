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سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الخميس، 29 مارس 2018 07:41 ص
سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لرفع أى معوقات مرورية.

 

فيما عززت اﻹدارة العامة للمرور من نشر سيارات اﻹغاثة على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب العاصفة الترابية، التى ضربت البلاد أمس الأربعاء، تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وشهد كوبرى أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.


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