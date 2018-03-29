ساويرس ردا على شرائه شركة أسمنت من الحكومة: "هرتلة.. عمرنا ما اشترينا"الخميس، 29 مارس 2018 08:42 ص
نجيب ساويرس
كتب محمد تهامى زكى
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وصف المهندس نجيب ساويرس الأنباء المتداولة عن شرائه لإحدى شركات الأسمنت من الحكومة المصرية بمبلغ 2 مليار جنيه وبيعها بعد ذلك بمبلغ 78 مليار جنيه بـ"الهرتلة".
وقال ساويرس ردا على أحد متابعيه عبر تويتر بشأن هذا الأمر: "هرتلة.. عمرنا ما اشترينا.. فبركة".
كما رد ساويرس على تساؤل "مش إنت المشترى أوراسكوم إنشاءات والتجارة المشترى وأعتقد دول المصنعين بتوع حلوان تطوير أسيك وقيمة الصفقة كانت 1.2 مليار على ما أتذكر من عاطف عبيد"، قائلا "اللى اشترى أحمد هيكل.. إحنا كل مصانعنا بنيناها من الصفر، اتأكد يا بنى قبل ما تكتب أى كلام، مصرى ومفتى وبس".
نجيب ساويرس عبر تويتر
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عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن كامل
ناصف ساويرس لم يشتري ولكنة بني مصنع المصرية للاسمنت
في الحقيقة المهندس ناصف ساويرس لم يشتري مصنع اسمنت ولكنة بني مصنص المصرية للاسمنت في العين السخنة وقد عملت في هذا المصنع 7 سنين وللحق فانة من انجح المصانع التي عملت بها وقد كان تعامل المهندس ناصف مع العاملين بالشركة في منتهي الاحترام وهذة حقيقة اقولها علي الرغم من انني تركت الشركة قبل بيعها لشركة لافارج في 2008 وها المصنع من انجح مصانع الاسمنت ليس في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم وشكرا للمهندس ناصف ولك العاملين بالشركة علي السنوات التي قضينها معهم في الشركة واتمني من كل فرد ان يتحري الحقيقة قبل الكلام بالباطل.