ساويرس ردا على شرائه شركة أسمنت من الحكومة: "هرتلة.. عمرنا ما اشترينا"







كتب محمد تهامى زكى

وصف المهندس نجيب ساويرس الأنباء المتداولة عن شرائه لإحدى شركات الأسمنت من الحكومة المصرية بمبلغ 2 مليار جنيه وبيعها بعد ذلك بمبلغ 78 مليار جنيه بـ"الهرتلة".

وقال ساويرس ردا على أحد متابعيه عبر تويتر بشأن هذا الأمر: "هرتلة.. عمرنا ما اشترينا.. فبركة".

كما رد ساويرس على تساؤل "مش إنت المشترى أوراسكوم إنشاءات والتجارة المشترى وأعتقد دول المصنعين بتوع حلوان تطوير أسيك وقيمة الصفقة كانت 1.2 مليار على ما أتذكر من عاطف عبيد"، قائلا "اللى اشترى أحمد هيكل.. إحنا كل مصانعنا بنيناها من الصفر، اتأكد يا بنى قبل ما تكتب أى كلام، مصرى ومفتى وبس".



