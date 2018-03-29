سانا: خروج المئات من السوريين المحتجزين فى دوما عبر الممر الآمن

سانا: خروج المئات من السوريين المحتجزين فى دوما عبر الممر الآمنالخميس، 29 مارس 2018 12:03 م
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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خرج مئات المدنيين السوريين المحتجزين لدى التنظيمات المسلحة من منطقة دوما بالغوطة الشرقية، اليوم الخميس، عبر الممر الآمن الذى افتتحه الجيش السورى فى الـ 27 من الشهر الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مئات المدنيين من أهالى منطقة دوما -معظمهم من النساء والأطفال- خرجوا اليوم عبر الممر الآمن حيث قامت وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر والدفاع المدنى بتأمينهم ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.
يذكر أنه خرج أمس أكثر من 1700 مدنى من منطقة دوما وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة فى ريف دمشق مجهزة مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها، كما خرج أكثر من 135 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ الـ 28 من الشهر الماضى.
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