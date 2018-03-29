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رئيس مياه القناه: إحلال خط 600 م بالجناين فى السويس

الخميس، 29 مارس 2018 02:51 م
رئيس مياه القناه: إحلال خط 600 م بالجناين فى السويس إحلال وتجديد خط 600 م بحى الجناين





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه، أن المهندس خالد عفيفى رئيس قطاع السويس رافق وفد مجلس الوزراء لعملية إحلال وتجديد خط 600 م لعمل تنسيق بين الشركة والجهات المشاركة بحى الجناين والكهرباء والاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس شكرى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لفرع السويس وقيادات الشركة.

ومن جانب أخر أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية فى بيان متابعة أعمال الإصلاح بمحطة الصرف الصحى الرئيسية بالقنطرة  شرق، بحضور متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وتم إرسال سيارة المطر من المهندس كمال موافى رئيس الحملة لشفط المياه، بمشاركه من العاملين وإدارة المنطقة لسرعة أخذ التدابير وعمل الاحتياطات اللازمة و تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة الصرف الصحى الرئيسية.

 

 


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