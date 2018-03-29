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رئيس الأركان السودانى يؤكد أهمية واستراتيجية العلاقة مع أمريكا

الخميس، 29 مارس 2018 12:01 ص
رئيس الأركان السودانى يؤكد أهمية واستراتيجية العلاقة مع أمريكا الجيش السوداني - أرشيفية





(أ ش أ)
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أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، أهمية واستراتيجية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص بلاده على تطبيعها وتطويرها فى الاتجاه الذى يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .

وقال عبد المعروف - خلال لقائه بالخرطوم بوفد الكونجرس الأمريكى برئاسة ثورن بيرى رئيس لجنة الخدمات - إن تطوير العلاقات يأتى فى إطار القيم الإنسانية والتعاون البنّاء والاحترام المتبادل ، بالقدر الذى يسهم فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين .

واستعرض رئيس الأركان المشتركة، جانباً من تاريخ العلاقة بين البلدين وأشكال التعاون، مؤكداً مواصلة الجهود لإكمال ما بدأه سلفه لتحقيق الأهداف المنشودة، وقدم للوفد تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالسودان .

وأشار عبد المعروف إلى الاستقرار الذى تشهده دارفور وخطوات الدولة الرامية لإحلال السلام فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار المعلن من قبل القائد الأعلى، رئيس الجمهورية .

ونوه بجهود السودان المستمرة فى مكافحة الإرهاب والحركات السالبة والإتجار بالبشر والتهريب، والتى من شأنها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد على أهمية العلاقة بين البلدين، وبذل كل جهد ممكن لتعزيزها، والسعى لإكمال مسارات خطة الارتباط المشتركة بين السودان والولايات المتحدة، بجانب تفعيل مجالات التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.

 


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