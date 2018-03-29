جامعة الزقازيق تشارك فى مبادرة "شباب مصر" للتثقيف المجتمعى







الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشارك جامعة الزقازيق فى مبادرة "شباب مصر" التى ينفذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع 12 جامعة للتثقيف المجتمعى وتنفذ على مرحلتين داخل الجامعة لتثقيف الطلاب وخارجها فى أربعة مراكز بمحافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور خالد حسن عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض.

صرح بذلك الدكتورة إيمان شكرى عبدا لله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق جامعة الزقازيق لمبادرة شباب مصر، موضحة أنه تم تشكيل فريق الجامعة من 100 طالب وطالبة بواقع 75 طالبا وطالبة من كلية التمريض و25 طالبا من كلية الصيدلة .

وأضافت أنه تم عقد اجتماع خاص بمبادرة شباب مصر- جامعة الزقازيق بكلية التمريض جامعة الزقازيق بحضور أبو زيد عطية مدير فرع المجلس القومى للسكان بمحافظة الشرقية، والدكتورة عزة عبد الدايم عطا منسق كلية التمريض لمبادرة شباب مصر، والدكتورة حسنات رمضان مدرب طلاب المبادرة ومسئول المتابعة ،و محمد فاروق مندوب اتصال الجامعة ومدير رعاية الشباب بكلية التمريض، وطلاب مبادرة شباب مصر بجامعة الزقازيق من كليتى التمريض والصيدلة.

وذلك لعرض خطة التثقيف المجتمعى قبل النزول لتنفيذ أنشطة التثقيف المجتمعى بالمحافظة فى مراكز "منيا القمح- ابو حماد- ابو كبير – كفر صقر" ضمن أنشطة المبادرة بداية من 1 ابريل 2018 وحتى 22 ابريل 2018.



مبادرة شباب مصر