تنفيذ 225 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالإسكندرية

حملة أمنية - صورة أرشيفيه
أسوان ندى سليم
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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، 225 حكما قضائيا للهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 62 حكم حبس جزئى، و15 حكم مستأنف، و104 أحكام غرامات، و44 أحكام مخالفات.
وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 575 مخالفة مرورية بنطاق المحافظة، حيث تم تحرير 105 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى 62 مخالفة، وضبط 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب التراخيص من 66 حالة عدم قبول التصالح، فضلا عن 190مخالفة متنوعة.
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