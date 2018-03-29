تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوعالخميس، 29 مارس 2018 10:18 ص
البورصة - صورة أرشيفية
كتب: هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، وتراجع مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، وصعد مؤشر "إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58%.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسىى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بأحجام تداول مرتفعة نسبيا بالقرب من مستوى 17.330 نقطة، وذلك بعد محاولة غير موفقة للإغلاق أعلاها، مضيفة ومع ذلك القوة الشرائية كانت مسيطرة بشكل واضح على أسهم محددة وهم أوراسكوم إعلام وتكنولوجيا، المصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز.
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن الأسبوع القادم تواجه الأسهم القيادية تحدى فى الدفع بالمؤشر الرئيسى أعلى مستويات المقاومة 17.330-17.500 نقطة، متابعة ولحين حدوث ذلك ينصح بالاحتفاظ بالمراكز.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة