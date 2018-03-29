تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع







كتب: هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، وتراجع مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، وصعد مؤشر "إكس 50" بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسىى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بأحجام تداول مرتفعة نسبيا بالقرب من مستوى 17.330 نقطة، وذلك بعد محاولة غير موفقة للإغلاق أعلاها، مضيفة ومع ذلك القوة الشرائية كانت مسيطرة بشكل واضح على أسهم محددة وهم أوراسكوم إعلام وتكنولوجيا، المصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن الأسبوع القادم تواجه الأسهم القيادية تحدى فى الدفع بالمؤشر الرئيسى أعلى مستويات المقاومة 17.330-17.500 نقطة، متابعة ولحين حدوث ذلك ينصح بالاحتفاظ بالمراكز.